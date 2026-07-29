כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

רעש האדמה שפקד את מחוז קוממוטו גרם לקריסות, לפיצוץ במרכז קניות ולשיבושים נרחבים בתשתיות. אלפי בני אדם פונו מבתיהם, וכוחות ההצלה ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים

דורון פסקין | 29 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

לפחות 13 הרוגים ברעידת האדמה ביפן; נמשכים החיפושים אחר נעדרים שנלכדו במבנים שקרסו

לפחות 13 בני אדם נהרגו ברעידת האדמה החזקה שפקדה אתמול את מחוז קוממוטו שבדרום-מערב יפן, כך מסרה לפנות בוקר ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י.

לדבריה, מניין ההרוגים כולל גם מקרי מוות שהקשר שלהם לרעידת האדמה עדיין נבדק. צוותי החירום ממשיכים בפעולות החיפוש והחילוץ בכמה מוקדים שבהם נלכדו בני אדם.

רעידת האדמה התרחשה אתמול בבוקר לפי שעון ישראל באזור קוממוטו שבאי קיושו. הסוכנות המטאורולוגית של יפן העריכה את עוצמתה במגניטודה 7.1 ואת עומק המוקד ב-16 קילומטרים. בערים אוקי והיקאווה נמדדה דרגה 7 – הדרגה הגבוהה ביותר בסולם עוצמת הרעידות היפני. אזהרת צונאמי שפורסמה באזור ים אריאקה וים יאטסושירו הוסרה כעבור פחות משעתיים.

נזק נרחב בחלק מקניון Aeon Mall Kumamoto בעיירה קשימה שבמחוז קוממוטו, לאחר רעידת אדמה שפקדה את האזור. שני צעירות נמצאו ללא רוח חיים בשעות הבוקר, וצוותי החילוץ ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים, 29 ביולי 2026

מרכז הקניות "איון קוממוטו" לאחר שנפגע ברעידת האדמה, 29 ביולי 2026 | צילום: Yuichi YAMAZAKI / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן במהלך ביקורו של טראמפ בריאד, 14 במאי 2025
ארה"ב וסעודיה תקפו ארגוני טרור בעיראק; איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר יעדים אמריקניים

דורון פסקין

לפי צבא ארה"ב, התקיפות בוצעו בתגובה ליותר מ-30 מתקפות כטב"מים במהלך 72 השעות האחרונות. משרד החוץ הסעודי מסר כי הותקפו "יעדים הקשורים למתקפות על מתקני הנפט בממלכה". חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי פגע בשלוש מכליות בהורמוז

ספינות עוגנות בבנדר עבאס שבמצר הורמוז, 18 ביוני 2026
עיתון איראני המזוהה עם לשכת המנהיג העליון: "אין זה הזמן להשתקת שדה הקרב"

דורון פסקין

עיתון כיהאן קרא במאמר, שכותרתו "מלאי הנשק של האויב אזל – הגיע הזמן לשבור את המצור הימי", שלא ליישר קו עם הפסקת האש הנוכחית, לפגוע ישירות בכוחות האמריקנים ו"לפעול למימוש ריבונות מלאה במצר הורמוז"

העיר קוממוטו ביפן | צילום: Wikimedia by STA3816 - Own work, CC BY-SA 3.0
רעידת אדמה עוצמתית ביפן; חשש מגלי צונאמי

דורון פסקין

הרעידה, בעוצמה 7.1, פקדה את מחוז קוממוטו בדרום-מערב יפן. התרעת צונאמי פורסמה לחופי מפרץ אריאקה וים יאצושירו, עם אפשרות לגלים בגובה של עד מטר

הקרמלין במוסקבה, 4 בפברואר 2026
מתקפת כטב"מים רחבת היקף הלילה על רוסיה

דורון פסקין

לפי משרד ההגנה הרוסי, יותר מ-350 כטב"מים יורטו מעל שורה ארוכה של מחוזות, באזור מוסקבה, בחצי האי קרים ומעל ים אזוב. מגבלות הוטלו על שני נמלי תעופה באזור מוסקבה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025
איראן במוקד – נתניהו וטראמפ ייפגשו היום בבית הלבן

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא ארה"ב מידע מודיעיני על ניסיונותיה של איראן לקדם בחשאי את תוכנית הגרעין. לדבריהם, הפגישה נועדה לאפשר לישראל להציג את חששותיה ישירות בפני הנשיא, מבלי להפוך את חילוקי הדעות לעימות פומבי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ואשתו מלניה טראמפ, בבית הלבן, 19 במאי 2025
סוכנות הידיעות תסנים פרסמה סרטון שכותרתו: "היכן להרוג את מלניה?"

דורון פסקין

האיומים בתקשורת האיראנית עולים מדרגה. בסרטון שפרסמה סוכנות הידיעות, המזוהה עם משמרות המהפכה, תוארו דרכים אפשריות לפגוע באשת נשיא ארה"ב, ואף הושמע איום כלפי בנו, בארון

שתפו: