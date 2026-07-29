רעש האדמה שפקד את מחוז קוממוטו גרם לקריסות, לפיצוץ במרכז קניות ולשיבושים נרחבים בתשתיות. אלפי בני אדם פונו מבתיהם, וכוחות ההצלה ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים
דורון פסקין | 29 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
לפחות 13 הרוגים ברעידת האדמה ביפן; נמשכים החיפושים אחר נעדרים שנלכדו במבנים שקרסו
לפחות 13 בני אדם נהרגו ברעידת האדמה החזקה שפקדה אתמול את מחוז קוממוטו שבדרום-מערב יפן, כך מסרה לפנות בוקר ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י.
לדבריה, מניין ההרוגים כולל גם מקרי מוות שהקשר שלהם לרעידת האדמה עדיין נבדק. צוותי החירום ממשיכים בפעולות החיפוש והחילוץ בכמה מוקדים שבהם נלכדו בני אדם.
רעידת האדמה התרחשה אתמול בבוקר לפי שעון ישראל באזור קוממוטו שבאי קיושו. הסוכנות המטאורולוגית של יפן העריכה את עוצמתה במגניטודה 7.1 ואת עומק המוקד ב-16 קילומטרים. בערים אוקי והיקאווה נמדדה דרגה 7 – הדרגה הגבוהה ביותר בסולם עוצמת הרעידות היפני. אזהרת צונאמי שפורסמה באזור ים אריאקה וים יאטסושירו הוסרה כעבור פחות משעתיים.
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