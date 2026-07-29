לפי צבא ארה"ב, התקיפות בוצעו בתגובה ליותר מ-30 מתקפות כטב"מים במהלך 72 השעות האחרונות. משרד החוץ הסעודי מסר כי הותקפו "יעדים הקשורים למתקפות על מתקני הנפט בממלכה". חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי פגע בשלוש מכליות בהורמוז
דורון פסקין | 29 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
ארה"ב וסעודיה תקפו ארגוני טרור בעיראק; איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר יעדים אמריקניים
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע הלילה כי מטוסים אמריקניים וסעודיים תקפו "כמה אתרי לוגיסטיקה ומחסני אמצעי לחימה של ארגוני טרור ברחבי עיראק".
לפי ההודעה, התקיפות בוצעו בתגובה ליותר מ-30 מתקפות כטב"מים במהלך 72 השעות האחרונות, שלטענת CENTCOM הוכוונו בידי משמרות המהפכה האיראניים נגד כוחות אמריקניים ותשתיות אנרגיה בסעודיה.
"המתקפות הבלתי מוצדקות נגד הכוחות האמריקניים נכשלו", נמסר בהודעת הפיקוד. עוד נטען כי בין פברואר לאפריל 2026 ביצעו מיליציות פרו-איראניות בעיראק יותר מ-600 ניסיונות לפגוע באזרחים ובמתקנים אמריקניים.
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