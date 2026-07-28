הרעידה, בעוצמה 7.1, פקדה את מחוז קוממוטו בדרום-מערב יפן. התרעת צונאמי פורסמה לחופי מפרץ אריאקה וים יאצושירו, עם אפשרות לגלים בגובה של עד מטר
דורון פסקין | 28 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
רעידת אדמה עוצמתית ביפן; חשש מגלי צונאמי
רעידת אדמה בעוצמה של 7.1 בסולם ריכטר פקדה היום את מחוז קוממוטו שבאי קיושו ביפן.
ביפן עושים שימוש בסולם שינדו למדידת רעידות האדמה. לפי סולם זה, הרעידה הגיעה לרמה 7 – הגבוהה ביותר בסולם העוצמה היפני.
התרעת צונאמי פורסמה לחופי מפרץ אריאקה וים יאצושירו, עם אפשרות לגלים בגובה של עד מטר.
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