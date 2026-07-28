עיתון איראני המזוהה עם לשכת המנהיג העליון: "אין זה הזמן להשתקת שדה הקרב"

העיתון האיראני "כיהאן" קרא היום להנהגת איראן שלא ליישר קו עם הפסקת האש הנוכחית במפרץ, אלא להמשיך בתקיפות, לפעול לשבירת המצור הימי על נמלי המדינה ולפגוע בתשתיות הכלכליות של מדינות המארחות כוחות אמריקניים.

"כיהאן" מזוהה עם המחנה הניצי באיראן ועם מוסד המנהיג העליון. מנהלו והעורך האחראי שלו, חוסיין שריעתמדארי, מונה כנציג המנהיג העליון בגוף התקשורת המפעיל את "כיהאן" עוד בתקופת עלי ח'מינאי.