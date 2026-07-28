עיתון כיהאן קרא במאמר, שכותרתו "מלאי הנשק של האויב אזל – הגיע הזמן לשבור את המצור הימי", שלא ליישר קו עם הפסקת האש הנוכחית, לפגוע ישירות בכוחות האמריקנים ו"לפעול למימוש ריבונות מלאה במצר הורמוז"
דורון פסקין | 28 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
עיתון איראני המזוהה עם לשכת המנהיג העליון: "אין זה הזמן להשתקת שדה הקרב"
העיתון האיראני "כיהאן" קרא היום להנהגת איראן שלא ליישר קו עם הפסקת האש הנוכחית במפרץ, אלא להמשיך בתקיפות, לפעול לשבירת המצור הימי על נמלי המדינה ולפגוע בתשתיות הכלכליות של מדינות המארחות כוחות אמריקניים.
"כיהאן" מזוהה עם המחנה הניצי באיראן ועם מוסד המנהיג העליון. מנהלו והעורך האחראי שלו, חוסיין שריעתמדארי, מונה כנציג המנהיג העליון בגוף התקשורת המפעיל את "כיהאן" עוד בתקופת עלי ח'מינאי.
במאמר שכותרתו "מלאי הנשק של האויב אזל – הגיע הזמן לשבור את המצור הימי" נכתב: "נסיגתו הטקטית של טראמפ והתמרון המחודש שלו סביב 'הפסקת אש' ו'דיפלומטיה' אינם נובעים מעמדת כוח, אלא מכך שמלאי הטילים ומערכות ההגנה של פיקוד המרכז האמריקני הולך ואוזל".
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