גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא ארה"ב מידע מודיעיני על ניסיונותיה של איראן לקדם בחשאי את תוכנית הגרעין. לדבריהם, הפגישה נועדה לאפשר לישראל להציג את חששותיה ישירות בפני הנשיא, מבלי להפוך את חילוקי הדעות לעימות פומבי
יוני בן מנחם | 28 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
איראן במוקד – נתניהו וטראמפ ייפגשו היום בבית הלבן
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש הערב, שעון ישראל, בבית הלבן בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. מדובר בפגישה הישירה הראשונה בין השניים מאז העימות האחרון עם איראן, והשמינית מאז תחילת כהונתו השנייה של טראמפ.
אמש, לפני המראתו לוושינגטון, הצהיר נתניהו: "אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו".
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי הפגישה מתקיימת על רקע סימנים להבדלי גישות בין שתי המדינות בנוגע להמשך הלחץ הצבאי על טהראן, מול האפשרות למצות את המסלול הדיפלומטי. לדבריהם, מדובר בפגישה חשובה מאוד, שתקבע את אופי המשך הלחימה מול איראן.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו