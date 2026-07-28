איראן במוקד – נתניהו וטראמפ ייפגשו היום בבית הלבן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש הערב, שעון ישראל, בבית הלבן בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. מדובר בפגישה הישירה הראשונה בין השניים מאז העימות האחרון עם איראן, והשמינית מאז תחילת כהונתו השנייה של טראמפ.

אמש, לפני המראתו לוושינגטון, הצהיר נתניהו: "אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו".