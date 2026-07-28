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לפי משרד ההגנה הרוסי, יותר מ-350 כטב"מים יורטו מעל שורה ארוכה של מחוזות, באזור מוסקבה, בחצי האי קרים ומעל ים אזוב. מגבלות הוטלו על שני נמלי תעופה באזור מוסקבה

דורון פסקין | 28 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

מתקפת כטב"מים רחבת היקף הלילה על רוסיה

משרד ההגנה הרוסי דיווח היום כי מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו במהלך הלילה 356 כטב"מים אוקראיניים מעל שורה ארוכה של מחוזות ברחבי רוסיה, באזור מוסקבה, חצי האי קרים וים אזוב.

לפי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית TASS מדובר על אחת ממתקפות הכטב"מים הנרחבות ביותר על מוסקבה בשנתיים האחרונות.

ראש עיריית מוסקבה, סרגיי סוביאנין, פרסם נתון גבוה יותר מזה של משרד ההגנה הרוסי. לדבריו, משעות הערב ועד הבוקר נעו יותר מ-390 כטב"מים לעבר אזור מוסקבה. הוא מסר כי רובם נוטרלו במרחק מהבירה, וכי 81 מהם הופלו בעת שהתקרבו למוסקבה. הרשויות הרוסיות לא הסבירו את הפער בין הנתון שמסר לבין הודעת משרד ההגנה.

הקרמלין במוסקבה, 4 בפברואר 2026

הקרמלין במוסקבה, 4 בפברואר 2026 | צילום: Hector RETAMAL / AFP via Getty Images

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