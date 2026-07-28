האיומים בתקשורת האיראנית עולים מדרגה. בסרטון שפרסמה סוכנות הידיעות, המזוהה עם משמרות המהפכה, תוארו דרכים אפשריות לפגוע באשת נשיא ארה"ב, ואף הושמע איום כלפי בנו, בארון
דורון פסקין | 28 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
סוכנות הידיעות תסנים פרסמה סרטון שכותרתו: "היכן להרוג את מלניה?"
אתמול נרשם צעד נוסף בהסלמה באיומים בתוך איראן כלפי בכירים אמריקנים.
סוכנות הידיעות תסנים, המזוהה ומקורבת למשמרות המהפכה, פרסמה בערב סרטון שכותרתו "היכן להרוג את מלניה?!".
הסרטון מפרט את הרגלי התנועה והקניות של מלניה טראמפ, אשתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מציג חנויות שבהן היא נוהגת לקנות ומתאר דרכים אפשריות לפגוע בה.
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