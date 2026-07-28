סוכנות הידיעות תסנים פרסמה סרטון שכותרתו: "היכן להרוג את מלניה?"

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא ארה"ב מידע מודיעיני על ניסיונותיה של איראן לקדם בחשאי את תוכנית הגרעין. לדבריהם, הפגישה נועדה לאפשר לישראל להציג את חששותיה ישירות בפני הנשיא, מבלי להפוך את חילוקי הדעות לעימות פומבי