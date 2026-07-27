טראמפ על האפשרות שימכור מטוסי F-35 לטורקיה: "אף אחד לא אומר לי מה למכור ומה לא"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הערב בשיחה עם כתבים על המטוס הנשיאותי להתנגדות הישראלית לאפשרות שארה"ב תמכור לטורקיה מטוסי קרב מסוג F-35.

טראמפ הבהיר כי ההחלטה על מכירת מערכות נשק אמריקניות נתונה בידי וושינגטון: "טורקיה הייתה בעלת ברית נהדרת מבחינתי. אתם יודעים, אני חושב שהוא עשה עבודה טובה בסוריה. הוא חבר שלי, ואף אחד לא אומר לי מה אנחנו צריכים למכור ומה לא. [...]