נשיא ארה"ב שוחח עם כתבים על המטוס הנשיאותי וציין כי "טורקיה בעלת ברית נהדרת"
דורון פסקין | 27 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ על האפשרות שימכור מטוסי F-35 לטורקיה: "אף אחד לא אומר לי מה למכור ומה לא"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הערב בשיחה עם כתבים על המטוס הנשיאותי להתנגדות הישראלית לאפשרות שארה"ב תמכור לטורקיה מטוסי קרב מסוג F-35.
טראמפ הבהיר כי ההחלטה על מכירת מערכות נשק אמריקניות נתונה בידי וושינגטון: "טורקיה הייתה בעלת ברית נהדרת מבחינתי. אתם יודעים, אני חושב שהוא עשה עבודה טובה בסוריה. הוא חבר שלי, ואף אחד לא אומר לי מה אנחנו צריכים למכור ומה לא. [...]
"טורקיה לא מעריצה גדולה של ישראל, אתם יודעים את זה, נכון? וגם לא מעריצה גדולה של ביבי. אבל הם היו נהדרים כלפיי. טורקיה הייתה נהדרת. מדינה חזקה מאוד, דרך אגב. צבא אדיר, צבא גדול מאוד, מדינה חזקה מאוד. יש לה הרבה ציוד מצוין".
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