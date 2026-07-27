אחרי פיגוע הדריסה בברלין: דרישה בגרמניה להחמיר את אופן הטיפול באסלאמיסטים המוכרים לרשויות

הפיגוע הקטלני שהתרחש בשולי אירועי הגאווה בברלין בסוף השבוע מעורר בגרמניה ויכוח חריף על אופן הטיפול באסלאמיסטים המוכרים לרשויות.

זאת לאחר שהתברר כי החשוד המרכזי היה אזרח גרמני שניסה בעבר להצטרף לדאע"ש, נעצר, הורשע בעבירות טרור ושוחרר ממעצר חודשים ספורים לפני הפיגוע.