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החשוד בפיגוע שאירע בסמוך למצעד הגאווה, שבו נהרגה אישה ונפצעו 29 בני אדם, הורשע בעבר בעבירות טרור ושוחרר ממעצר לפני כחודשיים

דורון פסקין | 27 ביולי 2026 | חדשות | 4 דק׳

אחרי פיגוע הדריסה בברלין: דרישה בגרמניה להחמיר את אופן הטיפול באסלאמיסטים המוכרים לרשויות

הפיגוע הקטלני שהתרחש בשולי אירועי הגאווה בברלין בסוף השבוע מעורר בגרמניה ויכוח חריף על אופן הטיפול באסלאמיסטים המוכרים לרשויות.

זאת לאחר שהתברר כי החשוד המרכזי היה אזרח גרמני שניסה בעבר להצטרף לדאע"ש, נעצר, הורשע בעבירות טרור ושוחרר ממעצר חודשים ספורים לפני הפיגוע.

בשבת בלילה דרס נהג בכלי רכב שכור עוברי אורח באזור טירגארטן, סמוך לאירועי מצעד הגאווה של ברלין. אישה נהרגה ו-29 בני אדם נפצעו. לפי הרשויות, לאחר הדריסה המשיך הנהג לתקוף אנשים בנשק קר. שר הפנים הגרמני, אלכסנדר דוברינדט, הגדיר אתמול את האירוע "פיגוע טרור אסלאמיסטי".

ניידות משטרה בזירת האירוע, 25 ביולי 2026

ניידות משטרה בזירת האירוע, 25 ביולי 2026 | צילום: Nadja Wohlleben/Getty Images

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