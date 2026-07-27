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דובר משרד ההגנה הסעודי הבהיר כי הממלכה שומרת לעצמה את הזכות להגיב "בזמן ובמקום המתאימים". במקביל, החות'ים טוענים: תקפנו נקודות רגישות לאספקת נפט בשטח סעודיה

דורון פסקין | 27 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

סעודיה: יירטנו כטב"מים ששיגרו מיליציות פרו איראניות מעיראק לעבר מתקני נפט

דובר משרד ההגנה הסעודי, הגנרל תרכי אל-מאלכי, מסר היום כי "מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו במהלך השעות האחרונות מספר כטב"מים שניסו לפגוע במתקני נפט באזורים המזרחי וריאד".

הוא האשים מיליציות פרו-איראניות בעיראק בביצוע התקיפות והבהיר כי הממלכה שומרת לעצמה את הזכות להגיב "בזמן ובמקום המתאימים".

אל-מאלכי הוסיף כי לסעודיה "הזכות הבסיסית להגן על עצמה ועל נכסיה" וכי היא "שומרת לעצמה את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאימים".

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 18 בנובמבר 2025

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 18 בנובמבר 2025 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

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