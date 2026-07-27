דובר משרד ההגנה הסעודי הבהיר כי הממלכה שומרת לעצמה את הזכות להגיב "בזמן ובמקום המתאימים". במקביל, החות'ים טוענים: תקפנו נקודות רגישות לאספקת נפט בשטח סעודיה
דורון פסקין | 27 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
סעודיה: יירטנו כטב"מים ששיגרו מיליציות פרו איראניות מעיראק לעבר מתקני נפט
דובר משרד ההגנה הסעודי, הגנרל תרכי אל-מאלכי, מסר היום כי "מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו במהלך השעות האחרונות מספר כטב"מים שניסו לפגוע במתקני נפט באזורים המזרחי וריאד".
הוא האשים מיליציות פרו-איראניות בעיראק בביצוע התקיפות והבהיר כי הממלכה שומרת לעצמה את הזכות להגיב "בזמן ובמקום המתאימים".
אל-מאלכי הוסיף כי לסעודיה "הזכות הבסיסית להגן על עצמה ועל נכסיה" וכי היא "שומרת לעצמה את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאימים".
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