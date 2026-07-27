סעודיה: יירטנו כטב"מים ששיגרו מיליציות פרו איראניות מעיראק לעבר מתקני נפט

דובר משרד ההגנה הסעודי, הגנרל תרכי אל-מאלכי, מסר היום כי "מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו במהלך השעות האחרונות מספר כטב"מים שניסו לפגוע במתקני נפט באזורים המזרחי וריאד".

הוא האשים מיליציות פרו-איראניות בעיראק בביצוע התקיפות והבהיר כי הממלכה שומרת לעצמה את הזכות להגיב "בזמן ובמקום המתאימים".