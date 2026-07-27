שלוש נשים נדקרו בפריז; בצרפת דווח כי הדוקר אמר: "אללה שלח אותי להרוג נשים"

שלוש נשים נפצעו היום במתקפת דקירות באזור פורט דה קלישי שבצפון-מערב פריז. לפי משטרת פריז, החשוד, גבר כבן 31, נעצר זמן קצר לאחר מכן על ידי שוטר שלא היה בתפקיד, אשר עקב אחריו עד להגעת כוחות משטרה נוספים.

לפי העיתון הצרפתי "לה פריזיאן", לאחר מעצרו אמר החשוד כי "אללה שלח אותי להרוג נשים". עם זאת, הרשויות בצרפת הדגישו כי בשלב זה מניע התקיפה עדיין אינו ידוע.