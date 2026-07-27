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הדוקר נעצר לאחר שפצע את הנשים באזור פורט דה קלישי שבצפון-מערב פריז. הרשויות בצרפת טענו כי בשלב זה מניע התקיפה עדיין אינו ידוע

דורון פסקין | 27 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

שלוש נשים נדקרו בפריז; בצרפת דווח כי הדוקר אמר: "אללה שלח אותי להרוג נשים"

שלוש נשים נפצעו היום במתקפת דקירות באזור פורט דה קלישי שבצפון-מערב פריז. לפי משטרת פריז, החשוד, גבר כבן 31, נעצר זמן קצר לאחר מכן על ידי שוטר שלא היה בתפקיד, אשר עקב אחריו עד להגעת כוחות משטרה נוספים.

לפי העיתון הצרפתי "לה פריזיאן", לאחר מעצרו אמר החשוד כי "אללה שלח אותי להרוג נשים". עם זאת, הרשויות בצרפת הדגישו כי בשלב זה מניע התקיפה עדיין אינו ידוע.

התקיפה אירעה בשעות הצהריים. משטרת פריז מסרה כי החשוד היה חמוש בשני כלי נשק חדים. שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, אמר לאחר ישיבת הממשלה כי מדובר בשני סכיני מטבח וכי שלוש הנפגעות הן נשים בנות 19, 24 ו-36.

אילוסטרציה, שוטרים בפריז, 12 ביוני 2024

אילוסטרציה, שוטרים בפריז, 12 ביוני 2024 | צילום: Victor Velter via Shutterstock

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