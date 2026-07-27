אתמול הבהיר שר החוץ האיראני כי התקיפה "אינה יכולה להישאר ללא מענה". אוקראינה טענה כי תקפה כלי שייט ששימשו להעברת מטענים צבאיים
דורון פסקין | 27 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
איראן מגבירה את האיומים כלפי אוקראינה בעקבות ירי בסוף השבוע לעבר ספינה איראנית בים הכספי
התבטאויות פומביות של בכירים באיראן אתמול והלילה משקפות החרפה באיומים מצד טהראן כלפי אוקראינה, בעקבות אירועי סוף השבוע בים הכספי.
בשבת הודיע משרד החוץ האיראני כי כלי שייט מסחרי איראני הותקף בים הכספי, וכי בפיצוץ נהרג איש צוות אחד ואדם נוסף נפצע. בטהראן הגדירו את התקרית "תוקפנות צבאית" והזהירו מפני התרחבות המלחמה.
בהמשך אותו יום אישרה אוקראינה כי ביצעה תקיפות ארוכות טווח בים הכספי. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ציין כי בין היעדים היו כלי שייט ששימשו להעברת מטענים צבאיים בהשתתפות איראן, לצד אוניית מלחמה רוסית.
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