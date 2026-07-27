דובר משרד החוץ האיראני: "אין משא ומתן עם ארה"ב; השיחות עם עומאן עוסקות רק במצר הורמוז"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, הבהיר היום כי איראן אינה מנהלת בשלב זה משא ומתן עם ארה"ב, וכי השיחות שהתקיימו בימים האחרונים עם עומאן התמקדו בהסדרת השייט במצר הורמוז.

בתדרוך השבועי של משרד החוץ בטהראן אמר בקאא'י כי איראן "לא אפשרה ולא תאפשר לארה"ב לקבוע את מועד המלחמה והשלום". לדבריו, החלטותיה של איראן יתקבלו בהתאם לאינטרסים שלה ולשיקולי הביטחון הלאומי. "בכל עת שהאינטרסים שלנו יחייבו זאת, נגן על עצמנו, ובכל עת שנחשוב שיש להשתמש בכלי הדיפלומטיה – נעשה זאת", אמר.