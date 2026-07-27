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אסמאעיל בקאא'י הכחיש כי מתקיים משא ומתן עם וושינגטון והאשים את ארה"ב בהפרת ההבנות בין הצדדים

דורון פסקין | 27 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

דובר משרד החוץ האיראני: "אין משא ומתן עם ארה"ב; השיחות עם עומאן עוסקות רק במצר הורמוז"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, הבהיר היום כי איראן אינה מנהלת בשלב זה משא ומתן עם ארה"ב, וכי השיחות שהתקיימו בימים האחרונים עם עומאן התמקדו בהסדרת השייט במצר הורמוז.

בתדרוך השבועי של משרד החוץ בטהראן אמר בקאא'י כי איראן "לא אפשרה ולא תאפשר לארה"ב לקבוע את מועד המלחמה והשלום". לדבריו, החלטותיה של איראן יתקבלו בהתאם לאינטרסים שלה ולשיקולי הביטחון הלאומי. "בכל עת שהאינטרסים שלנו יחייבו זאת, נגן על עצמנו, ובכל עת שנחשוב שיש להשתמש בכלי הדיפלומטיה – נעשה זאת", אמר.

בקאא'י נשאל גם על דיווחים שלפיהם איראן וארה"ב העבירו את תשובותיהן להצעה של קטאר ופקיסטן להפסקת אש ולחידוש התהליך המדיני. הוא השיב: "נכון לעכשיו אין לנו כל משא ומתן עם הצד האמריקני".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

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