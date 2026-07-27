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לפי הטלוויזיה הממלכתית באיראן, כמה אוניות ניסו לעבור בחלקו הדרומי של המצר, מחוץ לנתיב שטהראן קבעה לשייט מסחרי. נתוני ספנות שפורסמו הבוקר מצביעים על תנועה מצומצמת ביותר באזור

דורון פסקין | 27 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: תקרית נוספת במצר הורמוז – אונייה נעצרה על ידי איראן

איראן דיווחה הבוקר על תקרית ימית נוספת במצר הורמוז. לפי הטלוויזיה הממלכתית האיראנית, שש אוניות ניסו בשעות הבוקר המוקדמות לעבור בחלקו הדרומי של המצר, מחוץ לנתיב שטהראן קבעה לשייט מסחרי.

מקור איראני שהוגדר כ"גורם מיודע" טען כי האוניות כיבו את מערכות הניווט ואיכון המיקום שלהן לפני ניסיון המעבר.

לפי הדיווח, אחת משש האוניות "נקלעה לתקרית" ולאחר מכן נעצרה על ידי הכוחות האיראניים. חמש האוניות האחרות הוסטו על ידי הכוחות אל הנתיב שטהראן מגדירה כמורשה ובטוח, ומשם נכנסו למפרץ הפרסי. איראן לא מסרה פרטים נוספים על האונייה שלטענתה נקלעה לתקרית.

ספינות במצר הורמוז, 16 במאי 2026

ספינות במצר הורמוז, 16 במאי 2026 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

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