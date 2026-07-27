דיווח: תקרית נוספת במצר הורמוז – אונייה נעצרה על ידי איראן

איראן דיווחה הבוקר על תקרית ימית נוספת במצר הורמוז. לפי הטלוויזיה הממלכתית האיראנית, שש אוניות ניסו בשעות הבוקר המוקדמות לעבור בחלקו הדרומי של המצר, מחוץ לנתיב שטהראן קבעה לשייט מסחרי.

מקור איראני שהוגדר כ"גורם מיודע" טען כי האוניות כיבו את מערכות הניווט ואיכון המיקום שלהן לפני ניסיון המעבר.