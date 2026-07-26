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השריפות מתקרבות לבורדו ולמדריד, פוגעות באזורי תיירות, יערנות וחקלאות ומביאות לפינוי המוני. ראש ממשלת צרפת: "השריפות הגיעו לרמה שמעולם לא נראתה בעבר"

דורון פסקין | 26 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

יותר מ-325 אלף בני אדם כבר פונו עקב שריפות ענק המשתוללות בצרפת ובספרד

גל השריפות בצרפת ובספרד ממשיך להתרחב. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורני, הצהיר אתמול כי השריפות הגיעו לרמה ש"מעולם לא נראתה בעבר". בספרד נרשמו מתחילת השנה 32 שריפות ענק, לעומת תשע בלבד בשנה שעברה.

לפי הנתונים העדכניים שהביאה סוכנות הידיעות AP, יותר מ-250 אלף בני אדם פונו מבתיהם בצרפת וכ-76 אלף בספרד. 30,000 איש נוספים בספרד קיבלו הוראה להישאר בבתיהם.

על פי דיווחים בתקשורת הבין-לאומית, השריפות התקרבו בשעות האחרונות למטרופולינים של בורדו ומדריד, והן פוגעות באזורי תיירות, יערנות וחקלאות.

שריפה מדרום מערב למדריד, 26 ביולי 2026

מטוס כיבוי אש פועל לכיבוי השריפה מדרום מערב למדריד, 26 ביולי 2026 | צילום: Oscar DEL POZO / AFP via Getty Images

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