אישה נהרגה ו-16 בני אדם נפצעו באירוע בטירגארטן; המשטרה מחפשת אחר צעיר בן 21 המוכר לה מהזירה האסלאמיסטית בעיר, ובודקת דיווחים על תוקפים נוספים, אך מדגישה כי המניע ורצף האירועים עדיין אינם ברורים
דורון פסקין | 26 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
מצוד בברלין אחר חשוד בדריסה סמוך למצעד הגאווה
משטרת ברלין פתחה במצוד נרחב אחר צעיר בן 21, החשוד במעורבות בדריסה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לאירועי מצעד הגאווה בעיר.
האירוע התרחש בשעות הערב המאוחרות באזור טירגארטן שבמרכז ברלין, סמוך למתחם שבו התקיימו אירועי הסיום של Christopher Street Day – מצעד הגאווה הגדול של בירת גרמניה. לפי דיווחים בתקשורת הגרמנית, מאות אלפים השתתפו במהלך היום באירועי המצעד.
לדברי המשטרה, רכב לבן נסע באזור הפארק ופגע בכמה בני אדם. שירותי החירום מסרו כי אישה אחת נהרגה ו-16 בני אדם נפצעו, בהם שלושה שמצבם מוגדר מסכן חיים, שמונה באורח קשה וחמישה באורח קל. בעקבות האירוע הופסקו החגיגות, והמשתתפים התבקשו לעזוב את האזור.
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