מצוד בברלין אחר חשוד בדריסה סמוך למצעד הגאווה

אישה נהרגה ו-16 בני אדם נפצעו באירוע בטירגארטן; המשטרה מחפשת אחר צעיר בן 21 המוכר לה מהזירה האסלאמיסטית בעיר, ובודקת דיווחים על תוקפים נוספים, אך מדגישה כי המניע ורצף האירועים עדיין אינם ברורים

דורון פסקין | 26 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳