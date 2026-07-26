א-שרע: הסכם ביטחוני עם ישראל עשוי לסלול את הדרך לשלום כולל

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אמר היום בריאיון לערוץ אל-ג'זירה כי דמשק פועלת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל בסיוע כמה מדינות.

לדבריו, "אם ההסכם הביטחוני עם ישראל יצליח, הוא יסלול את הדרך לשלום כולל, מבלי לוותר על זכותה של סוריה בגולן הכבוש".