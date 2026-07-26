בריאיון לערוץ אל-ג'זירה אמר נשיא סוריה כי דמשק פועלת בסיוע כמה מדינות לגיבוש הסכם ביטחוני עם ישראל. לדבריו, דמשק נמצאת במגעים עם ממשלת לבנון בניסיון למצוא פתרונות "שיסייעו להביא את לבנון לחוף מבטחים"
דורון פסקין | 26 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
א-שרע: הסכם ביטחוני עם ישראל עשוי לסלול את הדרך לשלום כולל
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אמר היום בריאיון לערוץ אל-ג'זירה כי דמשק פועלת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל בסיוע כמה מדינות.
לדבריו, "אם ההסכם הביטחוני עם ישראל יצליח, הוא יסלול את הדרך לשלום כולל, מבלי לוותר על זכותה של סוריה בגולן הכבוש".
א-שרע הדגיש כי ממשלתו אינה מעוניינת בעימות צבאי עם ישראל. "אנחנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו אינטרס בכך", אמר, והדגיש כי דמשק חוששת מהתרחבות המלחמה באזור.
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