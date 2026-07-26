לטענת נשיא אוקראינה, מאז תחילת יולי עוקבים לוויינים רוסיים אחר מדינות המפרץ ואחר מתקנים צבאיים אמריקניים, ולאחר מכן התמונות האלה מגיעות לאיראן. קייב הודיעה כי תקפה בים הכספי כלי שייט שהעבירו ציוד צבאי בין איראן לרוסיה
דורון פסקין | 26 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
זלנסקי טוען: רוסיה מעבירה לאיראן צילומי לוויין של בסיסים אמריקניים במפרץ
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, האשים אתמול את רוסיה בהעמקת הסיוע הצבאי לאיראן וטען כי מוסקבה מעבירה לטהראן צילומי לוויין של בסיסים אמריקניים ושל מתקנים צבאיים במדינות המפרץ.
בנאומו היומי, שפורסם באתר הרשמי של נשיאות אוקראינה, אמר זלנסקי כי הורה לשירותי המודיעין להעביר לבעלות בריתה של קייב מידע על מה שכינה "הסיוע החדש של רוסיה למשטר האיראני".
לדבריו, מאז תחילת יולי עוקבים לוויינים רוסיים באופן פעיל אחר מדינות המפרץ ואחר מתקנים צבאיים אמריקניים, ולאחר מכן התמונות האלה מגיעות לאיראן.
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