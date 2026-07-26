זלנסקי טוען: רוסיה מעבירה לאיראן צילומי לוויין של בסיסים אמריקניים במפרץ

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, האשים אתמול את רוסיה בהעמקת הסיוע הצבאי לאיראן וטען כי מוסקבה מעבירה לטהראן צילומי לוויין של בסיסים אמריקניים ושל מתקנים צבאיים במדינות המפרץ.

בנאומו היומי, שפורסם באתר הרשמי של נשיאות אוקראינה, אמר זלנסקי כי הורה לשירותי המודיעין להעביר לבעלות בריתה של קייב מידע על מה שכינה "הסיוע החדש של רוסיה למשטר האיראני".