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גורמים מדיניים בכירים מסרו כי נשיא ארה"ב נסוג בסוף השבוע האחרון, לפחות זמנית, מכוונתו לצאת למתקפה נרחבת באיראן שעשויה הייתה להרחיב את המערכה. טראמפ ונתניהו ייפגשו ביום שלישי בוושינגטון

יוני בן מנחם | 26 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ מעניק בינתיים הזדמנות נוספת למשא ומתן; בישראל עוקבים בדריכות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נסוג בסוף השבוע האחרון, לפחות כרגע, מכוונתו לצאת למתקפה נרחבת באיראן, שעשויה הייתה להרחיב את המלחמה, והחליט להעניק הזדמנות נוספת למשא ומתן עמה בתיווכה של עומאן.

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי במערכת הביטחון נערכו בסוף השבוע לאפשרות של תקיפה איראנית נגד ישראל בתגובה לתקיפה אמריקנית. הקבינט המצומצם דן במשך חמש שעות בתרחישים השונים, אך בסופו של דבר התברר כי רעיון המתקפה האמריקנית הנרחבת ירד, לפי שעה, מהפרק.

עם זאת, לדבריהם, ישראל עדיין ממתינה להתפתחויות וערוכה הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

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