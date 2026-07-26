טראמפ מעניק בינתיים הזדמנות נוספת למשא ומתן; בישראל עוקבים בדריכות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נסוג בסוף השבוע האחרון, לפחות כרגע, מכוונתו לצאת למתקפה נרחבת באיראן, שעשויה הייתה להרחיב את המלחמה, והחליט להעניק הזדמנות נוספת למשא ומתן עמה בתיווכה של עומאן.

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי במערכת הביטחון נערכו בסוף השבוע לאפשרות של תקיפה איראנית נגד ישראל בתגובה לתקיפה אמריקנית. הקבינט המצומצם דן במשך חמש שעות בתרחישים השונים, אך בסופו של דבר התברר כי רעיון המתקפה האמריקנית הנרחבת ירד, לפי שעה, מהפרק.