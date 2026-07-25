מזכ"ל האו"ם הגיע לביקור בדמשק: "האו"ם עומד לצד סוריה ברגע מכריע זה"

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, הגיע היום לדמשק לביקור ראשון של מזכ"ל מכהן של הארגון בסוריה מאז 2009.

זמן קצר לאחר נחיתתו נפגש גוטרש בארמון העם עם נשיא סוריה, אחמד א-שרע. באו"ם הגדירו את הביקור כהבעת תמיכה בסוריה בתקופת המעבר וכהזדמנות לדון בשיקום המדינה, בחיזוק מוסדותיה ובהעמקת שיתוף הפעולה עם הקהילה הבין-לאומית.

לפי סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, SANA, גוטרש הגיע הבוקר לנמל התעופה הבין-לאומי בדמשק בראש משלחת מטעם האו"ם, והתקבל על ידי שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני. עם הגעתו כתב גוטרש ברשת X כי זהו "ביקור של סולידריות", והבהיר: "האו"ם עומד לצד סוריה ברגע מכריע זה". הוא קרא לקהילה הבין-לאומית "לא לחסוך בשום מאמץ כדי לתמוך בעם הסורי".