שבוע של מתיחות במפרץ: הנפט זינק בכ-10%

מחיר הנפט סיים אתמול שבוע מסחר סוער בעלייה שבועית חדה, על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן, הירידה בתנועת המכליות במצר הורמוז והתקיפות של החות'ים נגד מכליות סעודיות בים האדום.

חבית ברנט עומדת על מחיר של 96.78 דולר, עלייה של כמעט 10% בתוך שבוע. הנפט האמריקני WTI סיים במחיר של 89.31 דולר לחבית, עלייה שבועית של 8.27%.