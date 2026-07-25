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שבוע המסחר ננעל עם עלייה ברורה, על רקע המתיחות במפרץ בין איראן לארה"ב והתקיפות של החות'ים נגד מכליות סעודיות

דורון פסקין | 25 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

שבוע של מתיחות במפרץ: הנפט זינק בכ-10%

מחיר הנפט סיים אתמול שבוע מסחר סוער בעלייה שבועית חדה, על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן, הירידה בתנועת המכליות במצר הורמוז והתקיפות של החות'ים נגד מכליות סעודיות בים האדום.

חבית ברנט עומדת על מחיר של 96.78 דולר, עלייה של כמעט 10% בתוך שבוע. הנפט האמריקני WTI סיים במחיר של 89.31 דולר לחבית, עלייה שבועית של 8.27%.

במהלך יום חמישי הייתה התגובה בשוק משמעותית הרבה יותר כאשר הברנט זינק בכ-7% ועמד על מעל 100 דולר לחבית, לראשונה מאז חודש מאי השנה.

מכליות נפט במצר הורמוז, 28 באפריל 2026

מכליות נפט במצר הורמוז, 28 באפריל 2026 | צילום: Asghar Besharati/Getty Images

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