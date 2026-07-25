הקואליציה בהובלת סעודיה פתחה אמש בתקיפות על החות'ים לאחר שמכלית נוספת הותקפה בים האדום. עד כה פגעו החות'ים כבר בשלוש ספינות
דורון פסקין | 25 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
הסלמה באזור הים האדום: סעודיה תקפה יעדים באזור חודיידה; החות'ים הגיבו בירי
העימות בין סעודיה לחות'ים החריף הלילה, לאחר שהקואליציה בהובלת ריאד תקפה יעדים של החות'ים במחוז חודיידה שבמערב תימן.
ההסלמה החלה ביום שישי, לאחר שרשות התחבורה הכללית של סעודיה אישרה כי האונייה NCC MASA, השייכת לחברה סעודית, הותקפה בעת שהפליגה בים האדום. לפי הודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הסעודית הרשמית, נזק קל נגרם לגוף האונייה, אולם איש מאנשי הצוות לא נפגע. לאחר שנבדקה, המשיכה האונייה ליעדה.
זמן קצר לאחר מכן דווח על סדרת תקיפות באזור חודיידה. בהמשך אישרה הקואליציה בהובלת סעודיה כי היא שביצעה אותן.
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