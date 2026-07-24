לפי סוכנויות הידיעות AP ורויטרס, נציגי המדינות החברות בבית הדין הצביעו על הדחתו של חאן בעקבות טענות להתנהגות מינית בלתי הולמת. בשלב זה עדיין לא פורסמה הודעה רשמית מטעם בית הדין
דיווח: התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבין לאומי בהאג הודח מתפקידו
סוכנויות הידיעות AP ורויטרס דיווחו היום, מפי מקורות דיפלומטיים, כי נציגי המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג הצביעו בעד הדחת התובע הראשי של בית הדין, קארים ח'אן.
עד כה לא פרסם בית הדין הודעה רשמית בנושא. לפי הדיווחים, ההחלטה התקבלה ברוב גדול של 82 מתוך 125 המדינות החברות. זו הפעם הראשונה בתולדות בית הדין שבה תובע ראשי מודח מתפקידו.
הדיווח על ההדחה מגיע כמעט שנתיים לאחר שפורסמו לראשונה טענות נגד ח'אן על התנהגות מינית בלתי הולמת כלפי עוזרת שלו – טענות שאותן הכחיש בעקביות ובנחרצות.
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