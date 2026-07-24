רומניה הפילה לראשונה כטב"ם שחדר לשטחה

שר החוץ האיראני התייחס למצב מול ארה"ב. אתר החדשות אקו איראן האיראני טען שעראקצ'י אמר בשולי הכנס כי "לא נקבל הפסקת אש זמנית וכל עוד דרישותינו בנוגע למצר הורמוז לא ימומשו, הנושא לא יעמוד על הפרק"