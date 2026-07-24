עד כה נמנעה רומניה מלהפיל כטב"מים שחדרו לשטחה. הכטב"ם, שמקורו טרם נקבע, נפל באזור לא מיושב במחוז בוזאו, ממזרח לבוקרשט
צוות מגזין אפוק | 24 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
רומניה הפילה לראשונה כטב"ם שחדר לשטחה
חיל האוויר הרומני הפיל היום כטב"ם שחדר לעומק המרחב האווירי של המדינה, באירוע הנחשב ליירוט הראשון שבו רומניה משמידה כטב"ם מעל שטחה.
משרד ההגנה הרומני מסר כי מערכות המכ"ם זיהו בשעות הבוקר מטרה אווירית במרחק של כ-20 ק"מ ממזרח לסולינה, לחופי הים השחור. לאחר מכן חדר הכטב"ם למרחב האווירי של רומניה ונע במסלול שעבר באזור סולינה, בראילה, פטשט ובוזאו.
בעקבות הזיהוי הוזנקו תחילה שני מטוסי יורופייטר טייפון של חיל האוויר האיטלקי, המוצבים בבסיס מיכאיל קוגלניצ'אנו במסגרת משימת השיטור האווירי של נאט"ו. בהמשך הוזנקו גם שני מטוסי F-16 רומניים מבסיס חיל האוויר ה-86 בפטשט.
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