יוון אישרה הקמת מערך הגנה אווירית רב שכבתי שיתבסס במידה משמעותית על מערכות ישראליות

יוון עברה אמול משלב התכנון לשלב הביצוע באחת מתוכניות ההתעצמות הצבאיות המרכזיות שלה, לאחר שהמועצה הממשלתית לענייני חוץ והגנה, KYSEA, אישרה שורה של תוכניות רכש ביטחוניות, ובראשן "מגן אכילס" – מערך ההגנה האווירית, האנטי-בליסטית והאנטי-רחפנית החדש של המדינה, שיתבסס במידה משמעותית על מערכות מתוצרת ישראל.

שר ההגנה היווני, ניקוס דנדיאס, הודיע אתמול על ההחלטה לאחר ישיבת KYSEA. לפי העיתון היווני "קתימריני", המועצה אישרה את "מגן אכילס" לצד עשר תוכניות רכש נוספות, כחלק מתוכנית ההתעצמות ארוכת הטווח של הכוחות המזוינים של יוון.