שר החוץ האיראני התייחס למצב מול ארה"ב. אתר החדשות אקו איראן האיראני טען שעראקצ'י אמר בשולי הכנס כי "לא נקבל הפסקת אש זמנית וכל עוד דרישותינו בנוגע למצר הורמוז לא ימומשו, הנושא לא יעמוד על הפרק"
דורון פסקין | 24 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
עראקצ'י: "כל עוד היעדים שלנו והדרישות הצודקות של העם האיראני לא יתממשו, טבעי שנמשיך בדרכנו"
התקשורת האיראנית ציטטה היום את דבריו של שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שאמר בתום כינוס שרי החוץ של ארגון שנגחאי בצ'ולפון-אטה שבקירגיזסטן.
עראקצ'י אמר: "אנחנו לא מפחדים מאיומים, לא ניכנע ללחץ ולא נסבול שפה בלתי ראויה. שמירת האינטרסים והזכויות של העם האיראני במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי היא חלק מהעקרונות ומהיעדים שלנו ואנחנו נמשיך לפעול למענם".
על המגעים עם ארה"ב אמר: "אין כרגע בעיה של מתווך בינינו לבין ארה"ב. יש מתווך, מסרים מועברים והעמדות מועברות מצד לצד. הבעיה הקיימת היא הגישה הבריונית והכוחנית של ארה"ב".
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