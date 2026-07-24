עראקצ'י: "כל עוד היעדים שלנו והדרישות הצודקות של העם האיראני לא יתממשו, טבעי שנמשיך בדרכנו"

התקשורת האיראנית ציטטה היום את דבריו של שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שאמר בתום כינוס שרי החוץ של ארגון שנגחאי בצ'ולפון-אטה שבקירגיזסטן.

עראקצ'י אמר: "אנחנו לא מפחדים מאיומים, לא ניכנע ללחץ ולא נסבול שפה בלתי ראויה. שמירת האינטרסים והזכויות של העם האיראני במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי היא חלק מהעקרונות ומהיעדים שלנו ואנחנו נמשיך לפעול למענם".