ביקורת באיראן על עראקצ'י בעקבות ריאיון שקיים

ריאיון שהעניק שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עורר סערה פוליטית ותקשורתית רחבה באיראן, לאחר שהגן על ההחלטה להפסיק את האש מול ארה"ב וישראל ביום ה-40 למלחמה, ואף טען כי אילו היו עושים זאת קודם היו נמנעות אבדות נוספות. כמו כן הוא התייחס לנושא הפרצות הביטחוניות וטען כי אלו עדיין קיימות.

עראקצ'י התראיין אצל יוצר הסרטים התיעודיים האיראני ג'וואד מוגווי במסגרת התוכנית המקוונת "סיפור המלחמה 2". גרסאות של הריאיון פורסמו ב-18 וב-19 ביולי בפלטפורמות וידאו ובאתרי חדשות איראניים.