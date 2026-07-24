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שר החוץ האיראני אמר בריאיון שקיים כי קיימים כשלים ביטחוניים שהביאו לחיסול בכירים ועדיין לא טופלו, וטען כי אם איראן הייתה מסכימה להפסקת אש מוקדמת יותר היו נמנעות אבדות רבות. דבריו זכו לסיקור נרחב ולביקורת רבה

יוני בן מנחם | 24 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ביקורת באיראן על עראקצ'י בעקבות ריאיון שקיים

ריאיון שהעניק שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עורר סערה פוליטית ותקשורתית רחבה באיראן, לאחר שהגן על ההחלטה להפסיק את האש מול ארה"ב וישראל ביום ה-40 למלחמה, ואף טען כי אילו היו עושים זאת קודם היו נמנעות אבדות נוספות. כמו כן הוא התייחס לנושא הפרצות הביטחוניות וטען כי אלו עדיין קיימות.

עראקצ'י התראיין אצל יוצר הסרטים התיעודיים האיראני ג'וואד מוגווי במסגרת התוכנית המקוונת "סיפור המלחמה 2". גרסאות של הריאיון פורסמו ב-18 וב-19 ביולי בפלטפורמות וידאו ובאתרי חדשות איראניים.

בריאיון התייחס עראקצ'י לפרטי התקיפה על "בית ההנהגה", לשכתו של המנהיג העליון בטהראן, ב-28 בפברואר, שבה נהרג המנהיג העליון הקודם, ע'לי ח'מינאי, יחד עם בכירים צבאיים נוספים.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026 | צילום: Burak Kara/Getty Images

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