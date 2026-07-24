חיזבאללה במסר לעאון: נסיגת ישראל קודמת לכל דיון על פירוק הנשק

סיעתו של חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, סיעת "הנאמנות להתנגדות", פרסמה אתמול הודעה בעקבות ביקורו של נשיא לבנון, ג'וזף עאון, בוושינגטון. בה הודגש כי העדיפות העליונה היא נסיגה ישראלית מלאה והפסקת התקיפות הישראליות. רק לאחר מכן ניתן יהיה לדון בסוגיות פנימיות, ובהן האסטרטגיה הביטחונית והבלעדיות על החזקת הנשק.

חיזבאללה קבע כי ביקורו של עאון בארה"ב לא הניב כל הישג בעל משמעות ריבונית עבור לבנון. ארגון הטרור שב והדגיש כי אינו מקבל את הגישה האמריקנית, שלפיה נסיגה ישראלית, שיקום לבנון ותמיכה כלכלית יותנו בפירוק נשק "ההתנגדות".