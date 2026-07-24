סיעתו של חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני פרסמה הודעה בעקבות ביקורו של נשיא לבנון בוושינגטון, ודחתה את הדרישה האמריקנית להתנות את נסיגת צה"ל, שיקום לבנון והסיוע הכלכלי בפירוק נשקו של ארגון הטרור
יוני בן מנחם | 24 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
חיזבאללה במסר לעאון: נסיגת ישראל קודמת לכל דיון על פירוק הנשק
סיעתו של חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, סיעת "הנאמנות להתנגדות", פרסמה אתמול הודעה בעקבות ביקורו של נשיא לבנון, ג'וזף עאון, בוושינגטון. בה הודגש כי העדיפות העליונה היא נסיגה ישראלית מלאה והפסקת התקיפות הישראליות. רק לאחר מכן ניתן יהיה לדון בסוגיות פנימיות, ובהן האסטרטגיה הביטחונית והבלעדיות על החזקת הנשק.
חיזבאללה קבע כי ביקורו של עאון בארה"ב לא הניב כל הישג בעל משמעות ריבונית עבור לבנון. ארגון הטרור שב והדגיש כי אינו מקבל את הגישה האמריקנית, שלפיה נסיגה ישראלית, שיקום לבנון ותמיכה כלכלית יותנו בפירוק נשק "ההתנגדות".
לדברי ארגון הטרור, ארה"ב מנסה לכפות משוואה חדשה, שלפיה כל הסדר עתידי יותנה תחילה בפירוק נשקו. על רקע זה הובהרה פעם נוספת ההתנגדות לכל משא ומתן ישיר עם ישראל או לכל מתווה שעשוי להוביל לחידוש "הסכם המסגרת" במתכונתו הקודמת.
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