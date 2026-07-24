אדם נרצח ושניים נפצעו בפיגוע בסמוך לחוות גלעד שבשומרון

שר החוץ האיראני אמר בריאיון שקיים כי קיימים כשלים ביטחוניים שהביאו לחיסול בכירים ועדיין לא טופלו, וטען כי אם איראן הייתה מסכימה להפסקת אש מוקדמת יותר היו נמנעות אבדות רבות. דבריו זכו לסיקור נרחב ולביקורת רבה