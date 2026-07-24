מחבלים חטפו נשק מאיש ביטחון ופתחו בירי לעבר אזרחים ישראלים. שני פצועים פונו לבית חולים באורח קשה ובינוני
אדם נרצח ושניים נפצעו בפיגוע בסמוך לחוות גלעד שבשומרון
גבר כבן 30 נרצח היום בפיגוע ירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון. שניים נוספים נפצעו באור קשה ובינוני ופונו לבית חולים.
מצה"ל נמסר כי כוחות צה"ל קפצו למרחב הסמוך לכפר תל שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח על תקיפה של אזרחים ישראלים שטיילו במרחב.
בהמשך, מחבלים גנבו את נשקו של איש הביטחון שהגיע למרחב וירו לעבר האזרחים הישראלים. "כתוצאה מכך, נפגעו מספר אזרחים ישראלים שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים", נכתב בהודעת צה"ל.
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