ישראל בהמתנה להחלטתו של טראמפ בנוגע לאיראן; הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בצהריים

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי לכנס בצהריים את הקבינט המצומצם לדיון במצב הלחימה בין ארה"ב לאיראן באזור המפרץ ובאפשרות להרחבת הלחימה באופן שיוביל גם להשתתפותה של ישראל.

לדברי אותם גורמים, ישראל ממתינה להחלטת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמור לקבוע אם ומתי תצא ארה"ב למתקפה רחבה על איראן. בתרחיש כזה צפויה הסלמה אזורית ואף מעורבות של ישראל – אם בעקבות בקשה אמריקנית ואם משום שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל ובכך תכפה עליה להיכנס למערכה.