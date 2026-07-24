טראמפ: "מעכשיו, כל נזק שייגרם לאוניות, מטענים, או כל דבר הקשור אליהם – ישולם מכספים איראניים המוחזקים על ידי ארה"ב"

נשיא ארה"ב התייחס להסכם שהוכרז הלילה בין המדינות והבהיר את התנאי ליישומו. בפוסט נוסף התייחס טראמפ לירי שביצעו החות'ים על ספינות והבהיר: "אם הם יעשו זאת שוב, ארה"ב תראה באיראן אחראית לכך"