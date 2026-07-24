נשיא ארה"ב שיגר הלילה איום נוסף לעבר איראן על רקע המתיחות במצר הורמוז והמצור החות'י בים האדום
טראמפ: "מעכשיו, כל נזק שייגרם לאוניות, מטענים, או כל דבר הקשור אליהם – ישולם מכספים איראניים המוחזקים על ידי ארה"ב"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה בפוסט שפרסם ב-Truth Social על צעד נוסף נגד איראן.
"מעתה ואילך, כל נזק שייגרם לאוניות, למטענים או לכל דבר הקשור אליהם, ישולם מכספים איראניים שארה"ב מחזיקה בהם ושולטת בהם.
"נזקים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד, אך למרות זאת, זהו הדבר ההוגן והצודק לעשות", כתב טראמפ.
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