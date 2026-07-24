ארה"ב השלימה לילה 13 ברציפות של תקיפות באיראן

ארה"ב השלימה לפנות בוקר את הלילה ה-13 ברציפות של תקיפות באיראן. לפי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, בגל התקיפות, שנמשך יותר משעתיים, הותקפו מפקדות צבאיות, מחסני כטב"מים, רשתות תקשורת, אתרי מעקב לאורך החופים ויכולות ימיות.

CENTCOM הודיע כי מטרת התקיפות הייתה "להפחית עוד יותר את האיום שאיראן מציבה בפני מלחים אזרחיים וכלי שייט מסחריים העוברים במצר הורמוז". עוד נמסר כי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים מוצבים כיום ברחבי המזרח התיכון.