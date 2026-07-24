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פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי גל התקיפות נמשך יותר משעתיים. באיראן דווח על תקיפות לעבר כווית וירדן

דורון פסקין | 24 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב השלימה לילה 13 ברציפות של תקיפות באיראן

ארה"ב השלימה לפנות בוקר את הלילה ה-13 ברציפות של תקיפות באיראן. לפי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, בגל התקיפות, שנמשך יותר משעתיים, הותקפו מפקדות צבאיות, מחסני כטב"מים, רשתות תקשורת, אתרי מעקב לאורך החופים ויכולות ימיות.

CENTCOM הודיע כי מטרת התקיפות הייתה "להפחית עוד יותר את האיום שאיראן מציבה בפני מלחים אזרחיים וכלי שייט מסחריים העוברים במצר הורמוז". עוד נמסר כי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים מוצבים כיום ברחבי המזרח התיכון.

במקביל דיווחו הרשויות וכלי התקשורת באיראן על תקיפות אמריקניות על שורה ארוכה של מוקדים, ובהם אהוואז, ח'ורמאבאד, בנדר עבאס והאי קשם.

ספינות משא בסמוך למצר הורמוז, 28 ביוני 2026

ספינות משא בסמוך למצר הורמוז, 28 ביוני 2026 | צילום: AFP via Getty Images

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זירת האירוע | צילום: דוברות מד"א
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