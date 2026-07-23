האם ארה"ב תפעל לבלום את התפשטות הטרור באפריקה?

בארה"ב דווח אתמול כי ממשל טראמפ בוחן אפשרות של פעולה צבאית אמריקנית במאלי נגד JNIM – ארגון ג'יהאד המזוהה עם אל-קאעידה, שהפך בשנים האחרונות לכוח החמוש הבולט באזור הסאהל.

לפי הדיווח, בשלב זה טרם התקבלה החלטה על תקיפה, ובתוך הממשל קיימת מחלוקת בנוגע לעצם השימוש בכוח. אחד התומכים בפעולה הוא, לפי הדיווח, סבסטיאן גורקה, המנהל הבכיר ללוחמה בטרור במועצה לביטחון לאומי.