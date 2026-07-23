בארה"ב דווח כי ממשל טראמפ בוחן אפשרות של פעולה צבאית במאלי נגד אחד הארגונים הבולטים הפועלים באזור הסאהל. הדיווח מגיע על רקע הידרדרות במצב הביטחוני באפריקה והתחזקות ארגוני הטרור באזור
דורון פסקין | 23 ביולי 2026 | חדשות | 6 דק׳
האם ארה"ב תפעל לבלום את התפשטות הטרור באפריקה?
בארה"ב דווח אתמול כי ממשל טראמפ בוחן אפשרות של פעולה צבאית אמריקנית במאלי נגד JNIM – ארגון ג'יהאד המזוהה עם אל-קאעידה, שהפך בשנים האחרונות לכוח החמוש הבולט באזור הסאהל.
לפי הדיווח, בשלב זה טרם התקבלה החלטה על תקיפה, ובתוך הממשל קיימת מחלוקת בנוגע לעצם השימוש בכוח. אחד התומכים בפעולה הוא, לפי הדיווח, סבסטיאן גורקה, המנהל הבכיר ללוחמה בטרור במועצה לביטחון לאומי.
גורם בממשל טראמפ שצוטט בכתבה הגדיר את הטרור בסאהל "בעיה רב-לאומית" וקרא למדינות האזור ולבעלות בריתה של ארה"ב בנאט"ו לסייע למאלי, לבורקינה פאסו ולניז'ר במאבקן ב-JNIM ובדאע"ש. אותו גורם מתח ביקורת על מוסקבה וטען כי רוסיה "הוכיחה את עצמה כשותפה ביטחונית בלתי יעילה עבור מאלי".
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