טראמפ: "הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה כפוף לחלוטין להצטרפותה להסכמי אברהם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט שפרסם להודעה האמריקנית על הסכם עם סעודיה לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי.

טראמפ כתב: "הסכם הגרעין האזרחי (לא תהיה העשרת חומר!) שנרקם בין מחלקת האנרגיה של ארה"ב לבין ערב הסעודית, ואשר נוגע אך ורק לשימושים שאינם צבאיים, בדומה להסכמים שכבר קיימים לאיראן, לאיחוד האמירויות הערביות ולאחרים, יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם, המכובדים והמצליחים מאוד".