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נשיא ארה"ב התייחס להסכם שהוכרז הלילה בין המדינות והבהיר את התנאי ליישומו. בפוסט נוסף התייחס טראמפ לירי שביצעו החות'ים על ספינות והבהיר: "אם הם יעשו זאת שוב, ארה"ב תראה באיראן אחראית לכך"

אורן שלום | 23 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה כפוף לחלוטין להצטרפותה להסכמי אברהם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט שפרסם להודעה האמריקנית על הסכם עם סעודיה לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי.

טראמפ כתב: "הסכם הגרעין האזרחי (לא תהיה העשרת חומר!) שנרקם בין מחלקת האנרגיה של ארה"ב לבין ערב הסעודית, ואשר נוגע אך ורק לשימושים שאינם צבאיים, בדומה להסכמים שכבר קיימים לאיראן, לאיחוד האמירויות הערביות ולאחרים, יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם, המכובדים והמצליחים מאוד".

טראמפ הוסיף כי "ארה"ב אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים ללא העשרה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

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