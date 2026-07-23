באיראן ובכלי תקשורת ערביים נטען כי בסיס חיל האוויר עלי א-סאלם בכווית, שבו מוצבים גם כוחות אמריקניים, נפגע על ידי כטב"ם איראני, אך לא ניתן לכך אישור רשמי עד כה
דורון פסקין | 23 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב תקפה באיראן לילה 12 ברציפות; הותקף מעבר הגבול שלמאג'ה הגובל עם עיראק
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע לפנות בוקר כי השלים לילה 12 ברציפות של תקיפות באיראן.
לפי ההודעה, גל התקיפות נמשך כחמש שעות ובמהלכו הותקפו יכולות ימיות, מתקנים לאחסון טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופי ומערכות הגנה אווירית.
עוד נמסר כי התקיפות נועדו להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט מסחריים בנתיבי המים באזור.
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