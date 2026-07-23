לפי החוק שאושר בפרלמנט הצרפתי, החל מה-1 בספטמבר ייאסר על ילדים מתחת לגיל 15 לפתוח חשבונות ברשתות. נשיא צרפת בירך: "המוח של ילדינו ובני הנוער שלנו אינו למכירה"
דורון פסקין | 23 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
צרפת הפכה למדינה הראשונה באיחוד האירופי האוסרת על ילדים להשתמש ברשתות החברתיות
הפרלמנט הצרפתי אישר חוק האוסר על ילדים מתחת לגיל 15 להשתמש ברשתות חברתיות. בכך הפכה צרפת למדינה הראשונה באיחוד האירופי המעגנת בחוק איסור כללי מסוג זה.
החוק התקבל ביום שלישי האחרון ברוב גדול בשני בתי הפרלמנט. בסנאט תמכו בו 243 סנאטורים, 100 נמנעו ורק שניים התנגדו. באספה הלאומית הצביעו בעדו 279 חברים, 81 התנגדו ו-66 נמנעו; יותר מ-150 חברים לא השתתפו בהצבעה.
לפי החוק, החל ב-1 בספטמבר 2026 לא יוכלו ילדים מתחת לגיל 15 לפתוח חשבונות חדשים ברשתות חברתיות. לחשבונות קיימים נקבעה תקופת מעבר של ארבעה חודשים, ולכן האיסור צפוי לחול עליהם מתחילת ינואר 2027.
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