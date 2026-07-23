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איתמר כהן נדקר על ידי שני מחבלים במהלך מאמצי כיבוי של שריפה שפרצה בסמוך לאלון מורה ואיתמר. שני המחבלים חוסלו. שר הביטחון: "הטרור הפלסטיני עדיין קיים, ואנחנו ממשיכים לפעול נגדו בכל זמן ובכל מקום"

אורן שלום | 23 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

פצוע קשה בפיגוע דקירה בשומרון

פיגוע דקירה אירע היום סמוך לאלון מורה ואיתמר, לאחר ששני מחבלים דקרו את איתמר כהן, ממייסדי החוות החקלאיות ביהודה ושומרון.

חובש רפואת חירום במד"א ישראל ארבוס, סיפר: "במהלך אבטחה של שריפה במקום אזרחים צעקו לנו שיש גבר שנפצע מדקירה. מיד רצנו למקום וראינו גבר בן 51 כשהוא סובל מפצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים ובשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

מצה"ל נמסר כי מוקדם יותר היום התלקחה שריפה סמוך ליישוב איתמר שבחטיבת שומרון. במהלך מאמצי הכיבוי, שני מחבלים דקרו את כהן.

זירת האירוע | צילום: דוברות מד"א

זירת האירוע | צילום: דוברות מד"א

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