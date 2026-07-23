פצוע קשה בפיגוע דקירה בשומרון

בצל האיומים האיראניים, גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי תקיפה על הר פיקאקס, כפי שהזהיר נשיא ארה"ב, עשויה להביא לתקיפה איראנית על ישראל, גם אם לא תיקח חלק בתקיפה