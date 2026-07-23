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בצל האיומים האיראניים, גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי תקיפה על הר פיקאקס, כפי שהזהיר נשיא ארה"ב, עשויה להביא לתקיפה איראנית על ישראל, גם אם לא תיקח חלק בתקיפה

יוני בן מנחם | 23 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

האתר שעשוי להסלים את העימות במזרח התיכון

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר ב-21 ביולי כי ארה"ב עשויה לתקוף בקרוב מאוד את האתר התת-קרקעי בהר פיקאקס. לפי דיווחים אמריקניים, מוקם באתר מתקן גרעיני הנמצא בשלבי בנייה סמוך למתקן העשרת האורניום בנתנז.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, פרסם אתמול פוסט ב-X בו טען כי לא מתבצעת כל פעילות גרעינית בהר פיקאקס, והאשים את וושינגטון כי היא משתמשת באתר כתירוץ להצדקת התקיפות.

הוא טען כי כל הפעילויות הגרעיניות של איראן מדווחות לסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, והזהיר כי העם האיראני "יגיב במלוא עוצמתו לכל פעולה עוינת של ארה"ב שמפרה את ריבונותו ואת הביטחון הלאומי".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 29 ספטמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 29 ספטמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

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