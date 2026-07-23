האתר שעשוי להסלים את העימות במזרח התיכון

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר ב-21 ביולי כי ארה"ב עשויה לתקוף בקרוב מאוד את האתר התת-קרקעי בהר פיקאקס. לפי דיווחים אמריקניים, מוקם באתר מתקן גרעיני הנמצא בשלבי בנייה סמוך למתקן העשרת האורניום בנתנז.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, פרסם אתמול פוסט ב-X בו טען כי לא מתבצעת כל פעילות גרעינית בהר פיקאקס, והאשים את וושינגטון כי היא משתמשת באתר כתירוץ להצדקת התקיפות.