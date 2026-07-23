כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

וושינגטון וריאד סיכמו על הקמת מסגרת לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי בהיקף של מיליארדי דולרים; ההסכם, שפרטיו המלאים טרם פורסמו, יועבר כעת לבחינת הקונגרס

דורון פסקין | 23 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב וסעודיה הודיעו הלילה רשמית על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי

ארה"ב וסעודיה חתמו הלילה באופן רשמי על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי. בשלב זה טרם פורסמו מלוא פרטי ההסכם.

ההודעה האמריקנית על החתימה פורסמה על ידי משרד האנרגיה בוושינגטון. זמן קצר לאחר מכן פרסם משרד האנרגיה הסעודי הודעה רשמית באמצעות סוכנות הידיעות הממלכתית.

על ההסכם חתמו שר האנרגיה האמריקני, כריס רייט, ושר האנרגיה הסעודי, הנסיך עבד אל-עזיז בן סלמאן. במקביל חתמו השניים על הסכם דו-צדדי נלווה העוסק בפיקוח ובבטוחות גרעיניות.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 14 במאי 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 14 במאי 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ספינה במצר הורמוז, 18 ביוני 2026
ארה"ב תקפה באיראן לילה 12 ברציפות; הותקף מעבר הגבול שלמאג'ה הגובל עם עיראק

דורון פסקין

באיראן ובכלי תקשורת ערביים נטען כי בסיס חיל האוויר עלי א-סאלם בכווית, שבו מוצבים גם כוחות אמריקניים, נפגע על ידי כטב"ם איראני, אך לא ניתן לכך אישור רשמי עד כה

המכלית הסעודית ENCELIA עולה באש בעקבות התקיפה
מכלית סעודית נפגעה מירי בים האדום ועלתה באש; החות'ים לקחו אחריות

דורון פסקין

החות'ים אוכפים את המצור הימי שהכריזו על סעודיה. דובר ארגון הטרור טען כי הותקפה מכלית נוספת, אך טרם ניתן לכך אישור סעודי רשמי

מצר באב אל-מנדב, 10 באוגוסט 2018
האיום החות'י כבר משפיע על הספנות, אך באב אל-מנדב נותר פתוח לתנועה

דורון פסקין

מספר אוניות שהיו בדרכן לסעודיה שינו את מסלולן בעקבות המצור הימי והאיום של החות'ים. עם זאת, בינתיים נמשכת התנועה הכללית במצר

טהראן, 14 במרץ 2026
מאמר בעיתון קודס האיראני קורא להכשיר אזרחים, נשים וילדים לקראת אפשרות של פלישה קרקעית למדינה

דורון פסקין

המאמר, שפורסם בעיתון המזוהה עם הזרם השמרני-ניצי במדינה, קורא למשטר שלא להמתין לפלישה, אלא לבנות מראש כוח הרתעה אזרחי וצבאי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 14 ביולי 2026
טראמפ: "מרגע זה, על כל ירי איראני בהורמוז לעבר ספינה, נפציץ גשר או תחנת כוח באיראן"

אורן שלום

על רק המשך ההסלמה במפרץ, נשיא ארה"ב שלח איום ברור לאיראן

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, וגנרל אולכסנדר סירסקי, 6 בדצמבר 2024
על רקע המחאות: זלנסקי החליף את מפקד הצבא

דורון פסקין

נשיא אוקראינה מינה את מיכאילו דרפטי למפקד הכוחות המזוינים במקום אולכסנדר סירסקי. באוקראינה דווח על אלפי אנשים שמחו בעקבות הדחתו של שר ההגנה פדורוב, בדרישה להחזיר את פדורוב למערכת הביטחון ולהדיח את סירסקי

שתפו: