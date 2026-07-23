וושינגטון וריאד סיכמו על הקמת מסגרת לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי בהיקף של מיליארדי דולרים; ההסכם, שפרטיו המלאים טרם פורסמו, יועבר כעת לבחינת הקונגרס
דורון פסקין | 23 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב וסעודיה הודיעו הלילה רשמית על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי
ארה"ב וסעודיה חתמו הלילה באופן רשמי על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי. בשלב זה טרם פורסמו מלוא פרטי ההסכם.
ההודעה האמריקנית על החתימה פורסמה על ידי משרד האנרגיה בוושינגטון. זמן קצר לאחר מכן פרסם משרד האנרגיה הסעודי הודעה רשמית באמצעות סוכנות הידיעות הממלכתית.
על ההסכם חתמו שר האנרגיה האמריקני, כריס רייט, ושר האנרגיה הסעודי, הנסיך עבד אל-עזיז בן סלמאן. במקביל חתמו השניים על הסכם דו-צדדי נלווה העוסק בפיקוח ובבטוחות גרעיניות.
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