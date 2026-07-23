ארה"ב וסעודיה הודיעו הלילה רשמית על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי

באיראן ובכלי תקשורת ערביים נטען כי בסיס חיל האוויר עלי א-סאלם בכווית, שבו מוצבים גם כוחות אמריקניים, נפגע על ידי כטב"ם איראני, אך לא ניתן לכך אישור רשמי עד כה