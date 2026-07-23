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החות'ים אוכפים את המצור הימי שהכריזו על סעודיה. דובר ארגון הטרור טען כי הותקפה מכלית נוספת, אך טרם ניתן לכך אישור סעודי רשמי

דורון פסקין | 23 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

מכלית סעודית נפגעה מירי בים האדום ועלתה באש; החות'ים לקחו אחריות

מכלית בבעלות חברה סעודית נפגעה הלילה בעת שהפליגה בים האדום. החות'ים קיבלו אחריות לתקיפה וטענו כי תקפו שתי מכליות סעודיות באמצעות טילים וכטב"מים.

רשות התחבורה הכללית של סעודיה אישרה את האירוע ומסרה כי איש מאנשי הצוות לא נפגע. לפי הודעת הרשות, המכלית אנסליה, השייכת לחברה סעודית, הותקפה במהלך הפלגתה בים האדום, ובעקבות הפגיעה פרצה שריפה בחרטום האונייה. עוד נמסר כי המכלית ואנשי צוותה הועברו למקום מבטחים וכי ננקטו צעדים למניעת פגיעה בסביבה הימית.

מוקדם יותר דיווח מרכז הסחר הימי של בריטניה, UKMTO, כי קברניט מכלית מסר שהאונייה נפגעה מ"קליע בלתי מזוהה", כ-130 קילומטרים מדרום-מערב לעיירת החוף הסעודית א-שקיק.

המכלית הסעודית ENCELIA עולה באש בעקבות התקיפה

המכלית הסעודית ENCELIA עולה באש בעקבות התקיפה | צילום מסך

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