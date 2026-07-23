מכלית סעודית נפגעה מירי בים האדום ועלתה באש; החות'ים לקחו אחריות

מכלית בבעלות חברה סעודית נפגעה הלילה בעת שהפליגה בים האדום. החות'ים קיבלו אחריות לתקיפה וטענו כי תקפו שתי מכליות סעודיות באמצעות טילים וכטב"מים.

רשות התחבורה הכללית של סעודיה אישרה את האירוע ומסרה כי איש מאנשי הצוות לא נפגע. לפי הודעת הרשות, המכלית אנסליה, השייכת לחברה סעודית, הותקפה במהלך הפלגתה בים האדום, ובעקבות הפגיעה פרצה שריפה בחרטום האונייה. עוד נמסר כי המכלית ואנשי צוותה הועברו למקום מבטחים וכי ננקטו צעדים למניעת פגיעה בסביבה הימית.