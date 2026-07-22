מספר אוניות שהיו בדרכן לסעודיה שינו את מסלולן בעקבות המצור הימי והאיום של החות'ים. עם זאת, בינתיים נמשכת התנועה הכללית במצר
דורון פסקין | 22 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
האיום החות'י כבר משפיע על הספנות, אך באב אל-מנדב נותר פתוח לתנועה
החות'ים בתימן הודיעו ביום שני כי הם מטילים "מצור ימי" על סעודיה, בתגובה למה שהגדירו כמצור הסעודי המתמשך על תימן. הכרזה זו החלה להשפיע על פעילותן של חברות ספנות בים סוף. עם זאת, בשלב זה אין עדות לכך שמצר באב אל-מנדב נסגר או שהתנועה בו ירדה במידה ניכרת.
מאז ההכרזה על המצור הימי, שלח "מרכז התיאום ההומניטרי" של החות'ים, הגוף שבאמצעותו הם מתקשרים עם חברות ספנות, הודעות למפעילי אוניות ובהן נמסר כי היתרי מעבר שניתנו לאוניות בדרכן לסעודיה בוטלו.
המפעילים הוזהרו כי אונייה שתמשיך לעבר נמל סעודי עשויה להיות נתונה לסנקציות ואף "להיות יעד לתקיפה בכל מקום הנמצא בטווח המבצעי של הכוחות המזוינים התימניים".
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