האיום החות'י כבר משפיע על הספנות, אך באב אל-מנדב נותר פתוח לתנועה

החות'ים בתימן הודיעו ביום שני כי הם מטילים "מצור ימי" על סעודיה, בתגובה למה שהגדירו כמצור הסעודי המתמשך על תימן. הכרזה זו החלה להשפיע על פעילותן של חברות ספנות בים סוף. עם זאת, בשלב זה אין עדות לכך שמצר באב אל-מנדב נסגר או שהתנועה בו ירדה במידה ניכרת.

מאז ההכרזה על המצור הימי, שלח "מרכז התיאום ההומניטרי" של החות'ים, הגוף שבאמצעותו הם מתקשרים עם חברות ספנות, הודעות למפעילי אוניות ובהן נמסר כי היתרי מעבר שניתנו לאוניות בדרכן לסעודיה בוטלו.