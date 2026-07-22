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המאמר, שפורסם בעיתון המזוהה עם הזרם השמרני-ניצי במדינה, קורא למשטר שלא להמתין לפלישה, אלא לבנות מראש כוח הרתעה אזרחי וצבאי

דורון פסקין | 22 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

מאמר בעיתון קודס האיראני קורא להכשיר אזרחים, נשים וילדים לקראת אפשרות של פלישה קרקעית למדינה

מאמר שפורסם היום בעיתון האיראני "קודס", המזוהה עם הזרם השמרני-ניצי, קורא להתחיל בהכשרה צבאית רחבת היקף של אזרחי איראן, על רקע חששות שהמלחמה עשויה להתפתח לעימות קרקעי.

המאמר, שנכתב על ידי כתב העיתון מוחמד ולאיי, מדגיש כי אין ודאות שארה"ב אכן מתכננת פעולה קרקעית באיראן, וכי חלק ניכר מהדיווחים בנושא עשוי להיות חלק מלוחמה פסיכולוגית.

עם זאת, הוא טוען כי הפגיעה במערכות ההגנה והביטחון באיים האיראניים ובאזורי החוף בדרום המדינה, לצד הפגיעה בתשתיות תקשורת והעברת אמצעי לחימה לאזור, עשויות לתמוך באפשרות זו.

טהראן, 14 במרץ 2026

טהראן, 14 במרץ 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

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