מאמר בעיתון קודס האיראני קורא להכשיר אזרחים, נשים וילדים לקראת אפשרות של פלישה קרקעית למדינה

מאמר שפורסם היום בעיתון האיראני "קודס", המזוהה עם הזרם השמרני-ניצי, קורא להתחיל בהכשרה צבאית רחבת היקף של אזרחי איראן, על רקע חששות שהמלחמה עשויה להתפתח לעימות קרקעי.

המאמר, שנכתב על ידי כתב העיתון מוחמד ולאיי, מדגיש כי אין ודאות שארה"ב אכן מתכננת פעולה קרקעית באיראן, וכי חלק ניכר מהדיווחים בנושא עשוי להיות חלק מלוחמה פסיכולוגית.