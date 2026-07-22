טראמפ: "מרגע זה, על כל ירי איראני בהורמוז לעבר ספינה, נפציץ גשר או תחנת כוח באיראן"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום פוסט ב-Truth Social בו שלח איום ברור כלפי הנהגת איראן.
"מרגע זה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר ספינה במצר הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, רחפן, או כל אמצעי או נשק אחר, ארה"ב תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, לרבות כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהראן, או בתוכה", כתב טראמפ.
דבריו של טראמפ מגיעים על רקע המשך ההסלמה המתמשכת במפרץ. לפנות בוקר הודיע צבא ארה"ב כי השלים גל תקיפות נוסף באיראן, לילה 11 ברציפות.
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