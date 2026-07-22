על רקע המחאות: זלנסקי החליף את מפקד הצבא

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הדיח את מפקד הכוחות המזוינים, גנרל אולכסנדר סירסקי, ומינה במקומו את מפקד הכוחות המשולבים, גנרל מיכאילו דרפטי.

ההחלטה התקבלה לאחר שישה ימים של הפגנות בקייב ובערים נוספות, שבהן דרשו המוחים את סילוקו של סירסקי ואת חידוש הרפורמות הטכנולוגיות בצבא.

בהודעה שפרסם הלילה הודיע זלנסקי על החלטתו למנות את דרפטי למפקד העליון החדש של הכוחות המזוינים של אוקראינה. הוא הוסיף כי סיכם עם דרפטי את המשימות לטווח המיידי והבינוני, וכי הפעולות הצבאיות המתוכננות נגד רוסיה יימשכו ללא הפרעה.