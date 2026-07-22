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נשיא אוקראינה מינה את מיכאילו דרפטי למפקד הכוחות המזוינים במקום אולכסנדר סירסקי. באוקראינה דווח על אלפי אנשים שמחו בעקבות הדחתו של שר ההגנה פדורוב, בדרישה להחזיר את פדורוב למערכת הביטחון ולהדיח את סירסקי

דורון פסקין | 22 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

על רקע המחאות: זלנסקי החליף את מפקד הצבא

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הדיח את מפקד הכוחות המזוינים, גנרל אולכסנדר סירסקי, ומינה במקומו את מפקד הכוחות המשולבים, גנרל מיכאילו דרפטי.

ההחלטה התקבלה לאחר שישה ימים של הפגנות בקייב ובערים נוספות, שבהן דרשו המוחים את סילוקו של סירסקי ואת חידוש הרפורמות הטכנולוגיות בצבא.

בהודעה שפרסם הלילה הודיע זלנסקי על החלטתו למנות את דרפטי למפקד העליון החדש של הכוחות המזוינים של אוקראינה. הוא הוסיף כי סיכם עם דרפטי את המשימות לטווח המיידי והבינוני, וכי הפעולות הצבאיות המתוכננות נגד רוסיה יימשכו ללא הפרעה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, וגנרל אולכסנדר סירסקי, 6 בדצמבר 2024

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ומפקד הכוחות המזוינים המודח, גנרל אולכסנדר סירסקי, 6 בדצמבר 2024 | צילום: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

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