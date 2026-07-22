המצור הימי על סעודיה נכנס הלילה לתוקף; החות'ים דיווחו כי מנעו מעבר ממספר ספינות

עם כניסתה לתוקף של החלטת ממשלת החות'ים בתימן להטיל מצור ימי על סעודיה, מחריף העימות בים האדום. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי ההתפתחות עלולה לגרור השלכות כלכליות וביטחוניות רחבות.

"מרכז תיאום המבצעים ההומניטריים" של כוחות החות'ים שלח מכתבי אזהרה לעשרות חברות ספנות הפועלות בקווי השייט אל הנמלים הסעודיים ומהם, והתריע מפני הסיכונים הכרוכים בהפלגה לנמלי ינבוע וג'דה.

במקביל, כלי תקשורת של החות'ים דיווחו כי במהלך הלילה סגרו כוחות הצי החות'י בתימן את הים האדום ואת מצרי באב אל-מנדב בפני אוניות סוחר ומכליות נפט סעודיות. מקורות תימנים שצוטטו בדיווחים מסרו כי מבחינת החות'ים, משוואת "מצור תמורת מצור" לא תיעצר במצור הימי, אלא עשויה להתרחב גם למצור אווירי, אם סעודיה תמשיך לדחות את מה שהם מכנים "הדרישות הלגיטימיות של העם התימני", או תחזור להסלים את פעילותה הצבאית נגד תימן.