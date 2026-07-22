כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

העימות בים האדום מסלים. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי חלה עלייה חדה בפרמיות הביטוח על אוניות בים האדום. מועצת השרים הסעודית הודיעה אמש כי הממלכה "תנקוט צעדים נחרצים להגנה על ביטחונה ועל כלי השייט שלה"

יוני בן מנחם | 22 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

המצור הימי על סעודיה נכנס הלילה לתוקף; החות'ים דיווחו כי מנעו מעבר ממספר ספינות

עם כניסתה לתוקף של החלטת ממשלת החות'ים בתימן להטיל מצור ימי על סעודיה, מחריף העימות בים האדום. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי ההתפתחות עלולה לגרור השלכות כלכליות וביטחוניות רחבות.

"מרכז תיאום המבצעים ההומניטריים" של כוחות החות'ים שלח מכתבי אזהרה לעשרות חברות ספנות הפועלות בקווי השייט אל הנמלים הסעודיים ומהם, והתריע מפני הסיכונים הכרוכים בהפלגה לנמלי ינבוע וג'דה.

במקביל, כלי תקשורת של החות'ים דיווחו כי במהלך הלילה סגרו כוחות הצי החות'י בתימן את הים האדום ואת מצרי באב אל-מנדב בפני אוניות סוחר ומכליות נפט סעודיות. מקורות תימנים שצוטטו בדיווחים מסרו כי מבחינת החות'ים, משוואת "מצור תמורת מצור" לא תיעצר במצור הימי, אלא עשויה להתרחב גם למצור אווירי, אם סעודיה תמשיך לדחות את מה שהם מכנים "הדרישות הלגיטימיות של העם התימני", או תחזור להסלים את פעילותה הצבאית נגד תימן.

חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025

חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 13 במאי 2025
דיווחים: טראמפ אישר הסכם גרעין עם סעודיה שעשוי לאפשר לה להעשיר אורניום

דורון פסקין

בכלי תקשורת בארה"ב דווח כי הנשיא אישר את ההסכם, שנועד להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בתוכנית הגרעין הסעודית ולאפשר בחינה של הקמת מתקן להעשרת אורניום בשטח הממלכה. לפי אותם דיווחים, ההסכם צפוי להיות מוגש לקונגרס לבחינה של 90 ימים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצד מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 26 במרץ 2026
טראמפ בצומת הכרעה: הסלמה מול איראן – או ניסיון אחרון להסכם

יוני בן מנחם

בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא האמריקני יורה על הרחבת התקיפות, אך מקפידים שלא להצטייר כמי שדוחפים למלחמה; במקביל נבחנת ההצעה הקטארית להפסקת אש ולחידוש המשא ומתן

ספינות במצר הורמוז
הלילה ה-11 ברציפות – ארה"ב תקפה שוב באיראן

דורון פסקין

יעדים הותקפו בשורת מחוזות באיראן, שהגיבה בתקיפות לעבר כווית; בעקבות דבריו של נשיא ארה"ב אמש, מטה הפיקוד העליון של הכוחות האיראנים הזהיר כי איראן תראה בתקיפת מתקני גרעין כ"הרחבה של המלחמה באזור"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא לבנון, ג'וזף עאון, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום
טראמפ: נתקוף בקרוב באתר בהר פיקאקס באיראן

אורן שלום

נשיא ארה"ב הבהיר במסיבת עיתונאים לצד נשיא לבנון: "נכה בעוצמה רבה מאוד בכל אתר שבו הם אפילו יחשבו על גרעין"

ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהאם, 20 ביולי 2026
"מודל כלכלי חדש": האתגר של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם

דורון פסקין

ראש הממשלה החדש מבטיח ביזור סמכויות, תיעוש מחודש, הרחבת הדיור הציבורי והקלה מיידית ביוקר המחיה. אולם מכוני מחקר בריטיים מצביעים על הקשיים הצפויים לו בדרך ליישום מדיניותו

מצר באב אל-מנדב
האיום החות'י בים האדום: החזית שמאיימת על סעודיה וארה"ב

דורון פסקין

הכרזת החות'ים על "מצור ימי" על סעודיה עלולה ליצור תרחיש שיטלטל את האזור ואת שוק האנרגיה העולמי, ולהשליך על ארה"ב ועל פעילותה באזור

שתפו: