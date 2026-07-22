בכלי תקשורת בארה"ב דווח כי הנשיא אישר את ההסכם, שנועד להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בתוכנית הגרעין הסעודית ולאפשר בחינה של הקמת מתקן להעשרת אורניום בשטח הממלכה. לפי אותם דיווחים, ההסכם צפוי להיות מוגש לקונגרס לבחינה של 90 ימים
דורון פסקין | 22 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
דיווחים: טראמפ אישר הסכם גרעין עם סעודיה שעשוי לאפשר לה להעשיר אורניום
לפי דיווחים בכלי תקשורת בארה"ב, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר הסכם לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי עם סעודיה, שעשוי לסלול את הדרך להקמת מתקן להעשרת אורניום בשטח הממלכה.
הדיווח, המבוסס על גורמים אמריקנים, פורסם בין היתר ב"וול סטריט ג'ורנל", בסוכנויות הידיעות AP ורויטרס ובכלי תקשורת נוספים.
לפי הדיווחים, ההסכם צפוי לעמוד בתוקף במשך 30 שנה, והיקפו הכלכלי מוערך בעשרות מיליארדי דולרים. מטרתו היא להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בהקמת תשתיות הגרעין האזרחיות של סעודיה.
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