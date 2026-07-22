דיווחים: טראמפ אישר הסכם גרעין עם סעודיה שעשוי לאפשר לה להעשיר אורניום

בכלי תקשורת בארה"ב דווח כי הנשיא אישר את ההסכם, שנועד להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בתוכנית הגרעין הסעודית ולאפשר בחינה של הקמת מתקן להעשרת אורניום בשטח הממלכה. לפי אותם דיווחים, ההסכם צפוי להיות מוגש לקונגרס לבחינה של 90 ימים

דורון פסקין | 22 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳