טראמפ בצומת הכרעה: הסלמה מול איראן – או ניסיון אחרון להסכם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אמש בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב תתקוף "בקרוב מאוד ובעוצמה רבה" את האתר הגרעיני החדש בהר פיקאקס שבאיראן.

מטה המלחמה של המשטר האיראני, "ח'אתם אל-אנביאא", הגיב לאיום. בהצהרה שפורסמה הלילה על ידי סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" נמסר: "נתייחס לכך כהסלמה של המלחמה באזור, וכל האינטרסים של ארה"ב, בעלות בריתה והמדינות התומכות בה יהפכו למטרות למתקפה עוצמתית מצד הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן".