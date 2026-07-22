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בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא האמריקני יורה על הרחבת התקיפות, אך מקפידים שלא להצטייר כמי שדוחפים למלחמה; במקביל נבחנת ההצעה הקטארית להפסקת אש ולחידוש המשא ומתן

יוני בן מנחם | 22 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ בצומת הכרעה: הסלמה מול איראן – או ניסיון אחרון להסכם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אמש בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב תתקוף "בקרוב מאוד ובעוצמה רבה" את האתר הגרעיני החדש בהר פיקאקס שבאיראן.

מטה המלחמה של המשטר האיראני, "ח'אתם אל-אנביאא", הגיב לאיום. בהצהרה שפורסמה הלילה על ידי סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" נמסר: "נתייחס לכך כהסלמה של המלחמה באזור, וכל האינטרסים של ארה"ב, בעלות בריתה והמדינות התומכות בה יהפכו למטרות למתקפה עוצמתית מצד הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן".

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ההודעה האיראנית מכוונת גם לישראל, שנערכת לאפשרות שתצטרך להצטרף למערכה. להערכתם, טראמפ יסלים בקרוב את ההתקפות על איראן, לרבות תקיפה של אתר הר פיקאקס – מהלך שיגדיל את הסיכוי להצטרפותה של ישראל. ארה"ב הגבירה את היערכותה הצבאית באזור ושיגרה עשרות מטוסי תדלוק לישראל לקראת אפשרות זו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצד מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 26 במרץ 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לצד מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 26 במרץ 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

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