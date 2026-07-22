הלילה ה-11 ברציפות – ארה"ב תקפה שוב באיראן

ארה"ב השלימה לפנות בוקר גל תקיפות נוסף, לילה 11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי התקיפות נועדו לפגוע ב"מרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקנים לאחסון כטב"מים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות".

לפי ההודעה, מטרת המבצע הייתה להמשיך ולצמצם את יכולתה של איראן לאיים על תנועת הספנות המסחרית במצרי הורמוז.