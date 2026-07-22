יעדים הותקפו בשורת מחוזות באיראן, שהגיבה בתקיפות לעבר כווית; בעקבות דבריו של נשיא ארה"ב אמש, מטה הפיקוד העליון של הכוחות האיראנים הזהיר כי איראן תראה בתקיפת מתקני גרעין כ"הרחבה של המלחמה באזור"
דורון פסקין | 22 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
הלילה ה-11 ברציפות – ארה"ב תקפה שוב באיראן
ארה"ב השלימה לפנות בוקר גל תקיפות נוסף, לילה 11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי התקיפות נועדו לפגוע ב"מרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקנים לאחסון כטב"מים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות".
לפי ההודעה, מטרת המבצע הייתה להמשיך ולצמצם את יכולתה של איראן לאיים על תנועת הספנות המסחרית במצרי הורמוז.
משרד מושל הורמוזגאן אישר הבוקר באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית IRNA כי אזור סמוך לעיר סיריק, בחוף מפרץ עומאן, נפגע מחימוש אמריקני. לדבריו, לא היו נפגעים ולא דווח על נזק לתשתיות מגורים או מסחר.
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