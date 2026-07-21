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נשיא ארה"ב הבהיר במסיבת עיתונאים לצד נשיא לבנון: "נכה בעוצמה רבה מאוד בכל אתר שבו הם אפילו יחשבו על גרעין"

אורן שלום | 21 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: נתקוף בקרוב באתר בהר פיקאקס באיראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום במהלך מסיבת עיתונאים משותפת שקיים בבית הלבן עם נשיא לבנון, ג'וזף עאון, למצב עם איראן והתייחס לדיווחים על פעילות איראנית בנושא הגרעין בהר פיקאקס.

"לא יכול להיות לאיראן נשק גרעיני כרגע. יידרשו להם שנים לייצר אותו, ואנחנו בהחלט נתקוף את האתר החדש הזה שהם מדברים עליו", אמר טראמפ, ותהה: "מה קורה עם האנשים האלה? הם נמצאים במצב הזה בגלל נשק גרעיני, והם מנסים אולי להקים מחדש אתר. אנחנו נכה באתר הזה. נכה בעוצמה רבה מאוד בכל אתר שבו הם אפילו יחשבו על גרעין".

לדבריו, "אף אחד לא יודע, חוץ מהאיראנים, מהו הנזק שגרמנו להם. אנחנו גרמנו נזק שייקח להם עשרים, עשרים וחמש שנה להתאושש ממנו. אז אם נעזוב מחר, הייתה לנו הצלחה גדולה, אבל אנחנו לא עוזבים מחר".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא לבנון, ג'וזף עאון, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא לבנון, ג'וזף עאון, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

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