"מודל כלכלי חדש": האתגר של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם

ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהאם, נשא אתמול את נאומו הראשון כראש ממשלה, לאחר שהחליף בתפקיד את קיר סטארמר. במהלך הנאום, אותו נשא מחוץ למעונו הרשמי בדאונינג 10, התמקד ברנהאם בעיקר בנושא הכלכלי ובאתגרים העומדים על הפרק.

ברנהאם הבטיח לחולל את "השינויים הגדולים ביותר בארבעים השנים האחרונות". לדבריו, בריטניה "פנתה לכיוונים שגויים" בשנות ה-80, כאשר הכוח הפוליטי רוכז בלונדון, הכוח הכלכלי הופרט ואזורים גדולים במדינה עברו תהליך של דה-תיעוש – תהליך שממנו, לדבריו, הם עדיין לא התאוששו.