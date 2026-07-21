ראש הממשלה החדש מבטיח ביזור סמכויות, תיעוש מחודש, הרחבת הדיור הציבורי והקלה מיידית ביוקר המחיה. אולם מכוני מחקר בריטיים מצביעים על הקשיים הצפויים לו בדרך ליישום מדיניותו
דורון פסקין | 21 ביולי 2026 | חדשות | 7 דק׳
"מודל כלכלי חדש": האתגר של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם
ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהאם, נשא אתמול את נאומו הראשון כראש ממשלה, לאחר שהחליף בתפקיד את קיר סטארמר. במהלך הנאום, אותו נשא מחוץ למעונו הרשמי בדאונינג 10, התמקד ברנהאם בעיקר בנושא הכלכלי ובאתגרים העומדים על הפרק.
ברנהאם הבטיח לחולל את "השינויים הגדולים ביותר בארבעים השנים האחרונות". לדבריו, בריטניה "פנתה לכיוונים שגויים" בשנות ה-80, כאשר הכוח הפוליטי רוכז בלונדון, הכוח הכלכלי הופרט ואזורים גדולים במדינה עברו תהליך של דה-תיעוש – תהליך שממנו, לדבריו, הם עדיין לא התאוששו.
הנאום היה קצר ולא כלל תוכנית תקציבית מפורטת, אך ברנהאם הציג בו כמה צירי פעולה ברורים: ביזור כלכלי ושלטוני, חיזוק השליטה הציבורית בשירותים חיוניים, שימוש ברכש ממשלתי לתמיכה בתעשייה הבריטית, בניית דיור ציבורי, סיוע לצעירים להשתלב בשוק העבודה והשקעה בבריאות הנפש ובמניעת בעיות חברתיות – לפני שאלו הופכות להוצאה ציבורית גדולה.
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